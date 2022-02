LIVE | Dalfsen maakt zich op voor derby tegen Heino, Drost goud waard voor HHC en SC Genemuiden doet uitstekende zaken

LiveblogDe storm Eunice is gaan liggen, wat betekent dat de bal vandaag ‘gewoon’ rolt. En dat is maar goed ook, want we hebben een mooi programma voor jullie in de aanbieding. Zo hervat HHC Hardenberg de Tweede Divisie met een bezoek aan IJsselmeervogels, staat in de Derde Divisie de ontmoeting tussen VVOG en Sparta Nijkerk op het programma en neemt hoofdklasser SC Genemuiden het thuis op tegen DETO. Ook asv Dronten, Berkum en Dalfsen komen aan bod in ons liveblog. Kortom, ga er maar weer goed voor zitten!