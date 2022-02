LIVE | DAVO deelt eerste tik uit in kelderkraker, Epe heeft voorsprong te pakken en Beekbergen op rozen

Kim Heuvelink voetbalt met Klarenbeek weer voor de prijzen na opmerkelij­ke blessure

In de eerste klasse gaan de dames van Klarenbeek voor het kampioenschap. In dat kader deed de ploeg zaterdagmiddag goede zaken na een zwak begin. Op eigen veld kwam Klarenbeek verrassend met 0-2 achter tegen Vitesse’63 uit Koekange, maar werd het alsnog 4-2. Dus was het na afloop groot feest. Vooral voor Kim Heuvelink (31), zij was namelijk lange tijd uitgeschakeld met een opmerkelijke blessure.

