LIVE: De Boer knalt SV Urk op voorsprong, DVS’33 opent de score tegen VVOG en Staphorst leidt

LiveblogSV Urk zocht het in de voorbereiding op dit seizoen hogerop. De ploeg van Gert-Jan Karsten oefende tegen onder meer tweededivisionisten Katwijk en Spakenburg. Hoewel er twee keer werd verloren, heeft SV Urk er veel profijt van gehad. Dat blijkt wel uit de recente resultaten. SV Urk is koploper en zet bij een overwinning op nummer twee Eemdijk een reuzenstap richting de eerste periodetitel. In de Hoofdklasse ook aandacht voor Berkum, terwijl in de Derde Divisie de Veluwse derby tussen DVS‘33 en VVOG op het programma staat. Ook Staphorst komt voorbij in het liveblog. Kortom, er valt weer genoeg te genieten!