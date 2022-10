LIVE | De Gazelle en IJsselstreek vermaken, nieuwe dreun voor Heino en Rohda Raalte maakt indruk in Den Haag

overzicht Zwolle Wacker verliest voor het eerst in drie jaar, HHC hard onderuit, Staphorst zegeviert op Urk en Berkum blijft kansloos laatste

Aan opvallende uitslagen geen gebrek in het amateurvoetbal. Zo verloor HHC Hardenberg, koploper in de tweede divisie, op De Boshoek met liefst 1-6 van Rijnsburgse Boys. Niet minder verrassend was de zege van Staphorst op Urk in de derde divisie: 1-3. In de vierde divisie spreken de regionale teams nog geen woordje mee in de top van de ranglijst. Zondagclub Wacker verloor sinds het eerst sinds 15 december 2019 (1-3 tegen Donkerbroek): ditmaal was Trinitas te sterk (6-2).

2 oktober