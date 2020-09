LIVE: De Gazelle heeft vroege voorsprong te pakken, Alcides trapt af tegen HBS en gaat op zoek naar eerste overwinning

De volgende Lieke Martens komt uit de polder of uit Urk, dankzij deze bijzondere voetbal­ploeg

3 september Voor talentvolle voetbalsters uit Noordoostpolder en Urk is een speciale polderselectie in het leven geroepen. Komend voetbalseizoen komt er een tweede team om voor meer uitdaging te zorgen en te voorkomen dat voetballende meisjes stoppen. ,,Het voetbalniveau van vrouwen in de polder gaat omhoog”, zegt Ria Bos, voorzitter van de stuurgroep polderselectie.