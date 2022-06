LIVE | Degradatie dreigt voor VVOG, AGOVV, SEH en FC Meppel op rozen, terwijl SVM moet achtervolgen

eerste klasse Realis­tisch Hierden accepteert degradatie: ‘We horen te huilen, maar we staan heel het jaar al onderaan’

Hierden is volgend seizoen tweedeklasser. Er zullen weinigen zijn die voor de 1-3 nederlaag tegen kampioen CSV Apeldoorn hadden gedacht dat de roodhemden zich zouden handhaven, maar volgens aanvoerder Dominique Denzel was er binnen de spelersgroep nog geloof. Wat zaterdagmiddag restte was acceptatie van het onvermijdelijke.

5 juni