LIVE | Derby van Steenwijk weer in evenwicht, HHC lijdt eerste nederlaag van 2022 en Genemuiden krijgt tik in titelstrijd

Investeren in eigen jeugd werpt bij Alcides vruchten af

Met tig spelers uit eigen kweek is Alcides een herkenbaar Meppeler team in de hoofdklasse geworden. Onder de titel ‘geel-zwarte lijn’ is een aantal jaren geleden afscheid genomen van het halen van dure jongens en geïnvesteerd in de eigen opleiding. Buitenspeler Sil Kuurman (20), die het zondag tegen Alphense Boys op de heupen heeft, profiteerde daar flink van.

6 maart