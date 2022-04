LIVE | Diepenveen verrast koploper AZC, Alcides direct in de problemen en periodetitel lonkt voor WSV

Overzicht Apeldoorn AGOVV wint periodeti­tel met neuslengte verschil, misstap CSV Apeldoorn

Het is een weekend met de nodige beslissingen in het amateurvoetbal. De tweedeperiodetitel is in verschillende afdelingen vergeven. Verder was het ook een vol programma met veel interessante duels. Hieronder het overzicht van de regio Apeldoorn. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.

12:40