LIVE | Dieze West opent al vroeg de score, OWIOS leidt tegen tienkoppig VSCO en Flevo Boys maakt belangrijke gelijkmaker

spelerscarrousel Spelerscar­rou­sel: Alcides en Zwolsche Boys zien nieuwe gezichten, Terpstra verkast naar Groningen, Cossee naar ZVV'56, Keizer voor Staphorst

De spelerscarrousel is in gang getrokken voor de zomer van 2023. Welke speler speelt vanaf september in een ander shirt? Een overzicht.