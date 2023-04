LIVE | Dieze West wil concurrent Heerde dreun uitdelen, SV Urk ontvangt Barendrecht en Flevo Boys in de achtervolging

beker Genemuiden blijft overeind in ‘knollen­tuin’ van Gorecht

Op een slecht bespeelbaar veld in Haren heeft Genemuiden ten koste van eersteklasser Gorecht de halve finale van de districtsbeker bereikt (0-1). Het winnende doelpunt van Jens Jurn Streutker is bovendien goed voor plaatsing in de KNVB beker. Jubbega-uit is de volgende uitdaging.