LIVE | Divisieclubs in actie in de beker: SC Genemuiden op bezoek in Barendrecht, DVS ontvangt SV Urk en csv Apeldoorn treft ODIN

Sportclub Genemuiden stapte vanochtend al op tijd in de bus richting Barendrecht. In Zuid-Holland wacht de gelijknamige voetbalvereniging, de inzet is een plek in de tweede ronde van de KNVB beker. SC Genemuiden promoveerde naar de derde divisie, terwijl Barendrecht daar al even in actief is. Toch gaan beide ploegen elkaar in de reguliere competitie niet treffen: SC Genemuiden speelt in A, Barendrecht in B. De aftrap is om 14.30 uur.