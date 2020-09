LIVE | DOS Kampen goed op dreef in derby tegen Go Ahead Kampen, Flevo Boys aan kop in de Hoofdklasse

LiveblogDe bal rolt inmiddels alweer even in de hoogste regionen van het amateurvoetbal. Goed nieuws voor de absolute liefhebbers: vanmiddag gaan ook de resterende competities van start. We beginnen met een derby in Lelystad en eindigen met een stadsstrijd in Kampen tussen DOS en Go Ahead. Daarnaast zijn onze verslaggevers aanwezig bij onder meer de potjes tussen Urk en Berkum en SC Genemuiden en SDC Putten in de Hoofdklasse. Volg die wedstrijden en meer in ons liveblog!