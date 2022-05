LIVE | DOS Kampen leidt ruim tegen Go-Ahead, titelstrijd in Hoofdklasse B razend spannend

Liveblog Lemeler­veld en Voorwaarts halen uit, Beekbergen blijft in race om tweede plek en SDOL begaat geen misstap

Lemelerveld kreeg bezoek van de hekkensluiter en was er alles aan gelegen om te winnen. Daar slaagden ze in en dus staan ze nu op een veilige tiende plaats. Ruinerwold, Beekbergen en SDOL moesten winnen om hun promotie- en titelaspiraties in leven te houden en ook dat ging zoals gepland. Ook Voorwaarts mag nog dromen van promotie, door hun overwinning blijven ze in de race om de derde periodetitel.

13:07