LIVE | DOS Kampen op rozen in derby tegen KHC, Flevo Boys heeft het lastig op eigen veld en VVOG zoals vanouds in de problemen

KNVB Beker Spelers van DVS'33 zijn een beetje teleurge­steld na uitschake­ling, maar vooral ook trots: ‘Dit smaakt naar meer’

De achtste finale was dan wel het eindstation voor DVS’33 in de KNVB Beker na de 2-0 nederlaag tegen Vitesse, maar de Ermeloërs verlieten met opgeheven hoofd het GelreDome. Al zal Ali Akla nog wel eens terugdenken aan de 33ste minuut. Bij de stand van 1-0 kreeg hij de bal in de zestienmeter aangespeeld door Tim van de Berg. De aanvaller had de gelijkmaker op zijn schoen, maar schoot de bal voorlangs het Vitesse-doel.

18 januari