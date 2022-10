LIVE | Dramatische start voor Heino en Rohda Raalte, Balkbrug moet eveneens achtervolgen en Columbia aast op eerste zege

bekervoetbal Ook ‘assistko­nin­gin’ Sanne van Dijk kan Klarenbeek niet helpen aan stunt tegen topklasser Saestum

Bij Klarenbeek zal bijna niemand er rouwig om zijn geweest dat de volgende ronde van het bekertoernooi niet is gehaald. Bijna niemand, want linksbuiten Sanne van Dijk had het wel leuk gevonden om met het oog op de eventueel volgende tegenstander een rondje verder te komen. Dat zat er echter geen moment in. Tegen de zeer sterk spelende topklasser Saestum kreeg de ploeg van Melvin van Schoonhoven geen moment voet aan de grond: 0-10.

22 oktober