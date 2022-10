LIVE | Droomstart voor Heerde, SC Genemuiden heeft afgetrapt in Coevorden en titelhouder Flevo Boys in actie in Friesland

LiveblogNa een enerverende competitiestart staat dit weekend grotendeels in het teken van de eerste ronde van de districtsbeker. SC Genemuiden gaat op bezoek bij derdeklasser CSVC en Berkum neemt het op eigen veld op tegen Nunspeet. De ogen zijn vooral gericht op Flevo Boys, de club die het bekertoernooi in 2019 (!) voor het laatst wist te winnen. Het is toch vooral de vraag of we getuige zijn van een grote stunt. Zo hoopt Zwart Wit’63 af te rekenen met FC Horst, terwijl d’Olde Veste’54 zich niet wil laten verrassen door QVC. Dat en nog veel meer komt vandaag voorbij in het liveblog.