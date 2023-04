LIVE | DVC Dedemsvaart op rozen, SEH - VEVO definitief gestaakt en SV Urk doet uitstekende zaken

tweede klasse 155 minuten voetbal voor Stefan Eggink, maar geen overwin­ning voor Vorden: ‘Dat voel je wel’

Het was een koude gure zondagmiddag in Vorden. Toch was het sportpark redelijk druk bezocht, want de plaatselijke VV nam het op tegen Eilermark. De mannen in het geel en zwart konden er echter niet voor zorgen dat de zon weer ging schijnen. Eilermark bleek na 90 minuten de betere partij en ging er vandoor met de drie punten: 1-3.