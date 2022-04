LIVE | DVS’33 aast op revanche, fel begin bij SDC Putten-NSC Nijkerk en Berkum ontvangt Eemdijk

Overzicht Apeldoorn/Veluwe Inhaalvoet­bal: Robur et Velocitas verspeelt punten in titelrace en Beekbergen maakt het zichzelf onnodig moeilijk

Er stonden donderdagavond drie inhaalwedstrijden op het programma in de regio Apeldoorn/Veluwe. In de derde klasse D kwamen Vaassen en Robur et Velocitas in actie en ook in de 4e klasse F, de ‘Apeldoornse Bundesliga’ werd er gevoetbald. Beekbergen speelde de uitgestelde wedstrijd tegen Ijsselstreek uit Deventer. De verslagen, inclusief uitslagen, doelpuntenmakers en de reacties van de trainers, treft u hieronder aan.

21 april