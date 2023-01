LIVE | DVS’33 en Staphorst beginnen rampzalig, SC Genemuiden op rozen en SV Urk leidt bij VVOG

knvb beker Heldhaftig Urk uitgescha­keld door topama­teurs Katwijk

Met een plek bij de laatste zestien in de KNVB beker als inzet is een afgeladen en voetbalmaf sportpark De Vormt getuige van een zinderende strijd tussen de vissersdorpen Urk en Katwijk. Het is thuisclub Urk dat volop tegengas geeft, maar uiteindelijk kapseist (0-3).

12 januari