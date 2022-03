LIVE | DVS’33 en Staphorst beleven vooralsnog een dramatische middag, Genemuiden heeft het lastig en kraker in Lelystad

vierde klasse De ambitie dooft nooit bij Burak Tekay van Apeldoorn­se Boys: ‘Ik ben een liefhebber van het spel’

Of Burak Tekay volgend seizoen op de zaterdag of de zondag zijn wedstrijdjes gaat spelen maakt voor hem geen verschil. Voorlopig heeft de 31-jarige aanvoerder van Apeldoornse Boys het uitstekend naar zijn zin bij de club waar hij als vierjarig jochie begon. Tekay is nog lang niet van plan om ermee op te houden.

13 maart