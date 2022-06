LIVE | DVS’33 kan niet lang genieten van voorsprong, Sparta Nijkerk begonnen aan comeback

Voetbalcom­pe­ti­tie is spannender dan ooit: feest in Ermelo of toch in Heerde?

De spanning stijgt tot het kookpunt in de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal. De champagne kan bijna worden ontkurkt. Maar door wie? Koploper EFC’58 heeft de beste papieren, met 53 punten. Heerde volgt met 51 punten en een doelsaldo van +49. SEH, dat over het gehele seizoen het langst de lijstaanvoerder was, staat derde met eveneens 51 punten, maar wel met een minder doelsaldo van +44.

