LIVE | DVS’33 ontvangt Sparta Nijkerk, Staphorst jaagt op eerherstel en lastige thuiswedstrijd voor SV Urk

LiveblogNa een weekend zonder verplichtingen gaat de bal vandaag weer rollen in de Jack’s League, Derde Divisie en Hoofdklasse. Het programma laat er geen gras over groeien. In de Derde Divisie zal Staphorst zich willen herstellen van de kansloze bekeruitschakeling, terwijl Sparta Nijkerk op bezoek bij DVS’33 de koppositie verdedigt. In de Hoofdklasse moet SV Urk winnen om in het spoor van koploper SC Genemuiden te blijven en wacht Berkum een lastige uitwedstrijd. Ook in de competities daaronder wordt er uiteraard gevoetbald. Zo krijgt WZC Wapenveld bezoek van VEVO en speelt AGOVV thuis tegen SKV. Kortom, er valt weer genoeg te genieten in het liveblog!