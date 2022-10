LIVE | DVS’33 op rozen in Staphorst, opsteker voor Berkum en ook HHC op voorsprong

Oranje onder 19 met Rav van den Berg blameert zich tegen Slovenië en loopt EK mis

Oranje O19 is gestruikeld over de eerste horde op weg naar het EK. Door een doelpuntloos gelijkspel tegen Slovenië en een zege van groepsgenoot Noord-Ierland eindigde Oranje als derde in de kwalificatiegroep, de ploeg van bondscoach Martijn Reuser komt niet in aanmerking om zich als beste nummer drie te plaatsen voor de eliteronde van het voorjaar.

