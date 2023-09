LIVE | Emmeloord niet opgewassen tegen Flevo Boys, Berkum rekent af met Heino en spektakel bij Urk en Rohda Raalte

KNVB Beker KNVB Beker, loting tweede voorronde: CSV Apeldoorn speelt tegen OJC, enorme kraker voor DVS'33

De bekerloting anno 2023 is bijna een mysterie. Geen aankondiging, ook via sociale media nauwelijks te volgen. Maar de teams die de eerste ronde hebben doorstaan weten inmiddels wie ze treffen in de laatste voorronde van de strijd om de KNVB Beker.