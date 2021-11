LIVE: Epe komt wederom op gelijke hoogte, Dalfsen buigt achterstand om, Havelte beloont zichzelf

LIVEBLOGVandaag zijn er weer genoeg wedstrijden in het amateurvoetbal die het volgen waard zijn. Dalfsen speelt in 1E in eigen huis tegen FC Winterswijk. Epe zal proberen de maximale score te handhaven tegen naaste achtervolger LAC Frisia 1883, dat ook nog ongeslagen is. In Deventer zullen Activia en Turkse Kracht tegen elkaar spelen in de hoop afstand te nemen van puntloze hekkensluiter SV Vaassen, terwijl in Apeldoorn ZVV’56 en TKA er alles aan zullen doen om de rode lantaarn aan elkaar over te dragen.