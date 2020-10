LIVE | Flevo Boys doet iets terug in Genemuiden, HHC op achterstand en Staphorst weer langszij

LiveblogHoewel het seizoen nog heel lang is, zal dit weekeinde ongetwijfeld nog lang onderwerp van gesprek blijven. Geen toeschouwers langs de lijn en gesloten kantines. Gelukkig zijn onze verslaggevers nog wel van harte welkom. Met het bezoek van koploper Flevo Boys aan SC Genemuiden en het treffen tussen SV Urk en SDC Putten hebben we twee interessante affiches in de Hoofdklasse B in de aanbieding. Ook HHC, Staphorst, VVOG en Sparta Nijkerk komen in actie. Volg de verrichtingen van die clubs en meer in onderstaand liveblog.