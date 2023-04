LIVE | Flevo Boys is voorsprong kwijt, Zwolsche Boys én Creil-Bant op dreef en HHC laat kansen op 1-0 liggen

Eerste klasse Klein duimpje KHC tart ‘grootmach­ten’ DOS en Go Ahead: ‘Die jongens willen wat laten zien’

De kleinste club van Kampen, KHC, verbaast vriend en vijand door met de tweede keus van DOS en Go Ahead beter of net zo goed te presteren in de eerste klasse. Zonder een cent te betalen. Verlies in de derby tegen DOS (1-0) doet daar niets aan af.