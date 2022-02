LIVE | Flevo Boys moet opnieuw achtervolgen, SV Urk ook op achterstand en Helios loopt weg bij Gorssel

Van amateur­club Columbia naar de Afrika Cup, maar blessure zet streep door debuut van Apeldoorn­se Soedanees Amro Abbas

Het had misschien wel zijn grote doorbraak kunnen zijn in het Afrikaanse voetbal. Maar de in Apeldoorn wonende Amro Abbas (23), het afgelopen jaar voetballend voor amateurclub Columbia, raakte zondag geblesseerd, twee dagen voor zijn mogelijke debuut voor Soedan op de Afrika Cup. Weg droom, weg kans. Maar hij geeft niet op. ,,Dit is geen afstel, maar uitstel. Mijn kans komt nog wel.”

12 januari