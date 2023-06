LIVE | Flevo Boys opent de score, VVOG moet opnieuw beginnen en SC Genemuiden nog lang niet zeker van de volgende ronde

Programma Deventer/Zutphen Tussen hoop en vrees: in het amateur­voet­bal barst de nacompeti­tie dit weekend pas echt los

De nacompetitie. Voor de ene ploeg is het een vloek, voor de ander een zegen. Nadat de clubs uit het zaterdagvoetbal afgelopen dinsdag al de eerste ronde in de nacompetitie afwerkten barst het welbekende toetje dit weekend in alle hevigheid los.