LIVE | Flevo Boys wederom in de problemen, KHC brengt de spanning terug in Kamper derby en VVOG hervat competitie met nederlaag

Voetbal­club IJVV wil cameratoe­zicht na zoveelste vernieling: ‘Jongens, het kan niet meer’

Na de zoveelste vernieling overweegt voetbalclub IJVV cameratoezicht in te voeren op sportpark Den Uithoek in IJsselmuiden. Deze keer was de bebording langs een van de voetbalvelden aan de beurt, nog onbekende vandalen vernielden een paar borden en de ophanging. Eerder werd een informatiescherm bij de ingang van het park onder handen genomen.

13 januari