LIVE | Geen KNVB Beker voor SC Genemuiden, SV Urk moet aan de bak om uitschakeling te voorkomen en Sparta Nijkerk op rozen

17.00 uur: AWC - Staphorst

Staphorst kende zeker geen bijzonder seizoen in de derde divisie, maar kwam ook amper in de problemen. Hoe is dat vanmiddag op bezoek bij AWC? De derde divisionist zal zich ten koste van de formatie uit Wijchen willen verzekeren van een plekje in de volgende voorronde. Trainer Joram Hendriks kan beschikken over aanvoerder Dirk Muis, die op tijd is teruggekeerd van zijn vakantie.