LIVE | Genemuiden en Urk in de problemen, Sparta Nijkerk laat zich weer verrassen en VVOG heeft niks in te brengen

Inhaalvoetbal Apeldoorn/Veluwe Inhaalvoet­bal: Apeldoorn­se Boys en Orderbos winnen restant gestaakte wedstrij­den

Deze week stonden er in de regio Apeldoorn/Veluwe nog maar drie inhaalwedstrijden op het programma. In de meeste klassen zijn de achterstallige duels inmiddels wel weggewerkt. Op dinsdag speelde Teuge de uitgestelde wedstrijd van 16 april tegen Dieren en op donderdag werden twee onlangs gestaakte wedstrijden in 4F tot een definitief einde gebracht.

5 mei