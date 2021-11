LIVE: Genemuiden op jacht naar periodetitel, Staphorst op vroege achterstand in Harkema en Zwolse stadsderby in Westenholte

Roy Zweverink is het goudhaan­tje in beladen dorpen­twist tussen Klarenbeek en Beekbergen

Aan de inleidende beschietingen lag het allemaal niet, aan de sfeeracties op de speeldag zelf evenmin, maar het voetbal was gistermiddag niet om over naar huis te schrijven in Klarenbeek. De koploper slaagde erin om de punten in eigen huis te houden tegen Beekbergen. Het werd 2-1. Roy Zweverink was matchwinner voor de thuisploeg. ,,Wat een strijd, wat weinig goed voetbal”, zo sloeg de routinier de spijker op zijn kop.

1 november