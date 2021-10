LIVE | Go Ahead Kampen in de achtervolging, CSV Apeldoorn aan de leiding en Hatto Heim moet aan de bak

‘Dieseltje’ Levi Opdam komt langzaam op stoom voor Columbia

17 oktober Vooral vanwege het halve seizoen waarin hij zich in 2019 contractspeler mocht noemen van Paris Saint-Germain was de roem hem al behoorlijk vooruitgesneld. Bij Columbia probeert Levi Opdam vooral het plezier in het spelletje weer terug te vinden. Een terugkeer in het profvoetbal is een wens, maar de 25-jarige oud-speler van verder AZ, Go Ahead Eagles en TOP Oss staart zich er niet blind op.