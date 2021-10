LIVE | Go Ahead Kampen wint topper in 1D, Batavia’90 de beste van Lelystad en ongelooflijk pakslaag voor Zwart-Wit’63

LiveblogHoewel er dit weekend niet wordt gevoetbald in de Jack’s League, Derde Divisie en Hoofdklasse, hoeven we ons niet te vervelen. In de competities daaronder rolt de bal namelijk wel gewoon. Zo staan in de derde klasse C Hatto Heim en Hattem tegenover elkaar, terwijl de tweede klasse G in het teken staat van de ‘strijd om Lelystad’ tussen Batavia’90 en Unicum. Ook Zwart Wit’63 en CSV Apeldoorn komen in actie. We sluiten het liveblog vanavond af met de Sallandse derby tussen Heino en Rohda Raalte. Kortom, ook zonder onze topamateurclubs valt er genoeg te beleven.