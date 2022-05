LIVE | Groen Wit recht de rug, Alcides verbaast vriend en vijand in Hoogeveen en Robur en Rohda Raalte op rozen

LiveblogEen grote stap richting het kampioenschap, de nacompetitie of lijfsbehoud; ook op deze speeldag staan er verschillende en grote belangen op het spel. De liefhebbers van de vierde klasse F kunnen in ieder geval hun hart ophalen: niet alleen SV Vaassen-Robur et Velocitas, maar ook Loenermark-Emst komt aan bod in het liveblog. We zijn ook bij de titelstrijd in de eerste klasse E en vijfde klasse A. Daarnaast wacht hoofdklasser Alcides een loodzware opgave, terwijl Sallandia eindelijk kampioen hoopt te worden. Kortom, ga er maar weer goed voor zitten!