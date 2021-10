LIVE | Groen Wit’62 leidt, Activia eindelijk van de hatelijke nul af en Robur et Velocitas boekte ruime zege

Eerste klasse SVI is jong, gretig en speels en dat kost wel eens punten

17 oktober Het voetbal is knisperend fris. Gretig en speels, frivool zonder in zaalvoetbal te vervallen. Het is allemaal zo jong, bij SVI. Waar de ervaren rot van het elftal (liefst 28 jaar oud) sturing geeft aan onder meer een handjevol tieners, waarvan sommige nog sterren in de A-jeugd mogen zijn. Maar goed genoeg is oud genoeg, blijkt ook tegen KHC (2-2).