LIVE | Groen Wit’62 leidt tegen De Hoven, Haarle moet toch nog billenknijpen en Alcides sleept er een punt uit

LiveblogNa een enerverende zaterdag, met onder meer de topper tussen SV Urk en SC Genemuiden in de Hoofdklasse B, is het vandaag aan de zondagamateurclubs om er een mooie speeldag van te maken. Het zonnetje schijnt en de wedstrijden mogen er op papier in ieder geval zijn. Zo gaat hoofdklasser Alcides op bezoek bij RKAVV, terwijl Oranje Zwart en FC Ulu Spor dringend een overwinning nodig hebben. In het liveblog ook aandacht voor Groen Wit’62, koploper in 4F. Kortom, ga er maar weer goed voor zitten!