LIVE | Gronings bezoek voor Rohda Raalte, Alcides ontvangt Rkvv Velsen en Heino jaagt op eerherstel

Liveblog Wacker deelt Steenwij­ker Boys dreun uit, Beekbergen beleeft fijne rentree en AZC maakt direct indruk

Steenwijker Boys was lang de betere ploeg in de uitwedstrijd tegen Wacker. Maar als je zelf niet scoort, doet de ander dat wel. Daardoor moet Steenwijker Boys evenals vorig seizoen in de achtervolging op de ploeg uit De Wijk. Beekbergen beleefde daarentegen een fijne rentree in de derde klasse, terwijl AZC op de eerste speeldag van de tweede klasse I weinig heel hield van BWO.

25 september