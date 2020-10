LIVE | Havelte komt langszij tegen Zandhuizen en Warnsveldse Boys opent de score

Vierde klasse Apeldoorn­se Boys boekt eindelijk een lekkere zege

4 oktober Het nieuwe Apeldoornse Boys was in de eerste weken van de competitie nog zoekende, maar boekte tegen De Hoven een zege die goed was voor het zelfvertrouwen: 5-1. ,,Het was vandaag stukken beter dan de afgelopen weken", aldus een blije trainer Stephan Quack.