LIVE | Havelte neemt de leiding tegen Zandhuizen en De Gazelle op rozen in Apeldoorn

Districtsbeker WSV was al door in de beker, maar ligt er nu alsnog uit

7 oktober Een opmerkelijke wending in de districtsbeker. Met vijf punten uit drie duels was WSV na de laatste wedstrijd in de poulefase zeker van een plek in de eerste knock-outronde. Maar die ging ineens in rook op toen Eilermark zich alsnog terugtrok. De Apeldoornse tweedeklasser werd daardoor het kind van de rekening.