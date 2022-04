LIVE | Heeten opent de score, WSV op weg naar monsterscore en ZVV’56 krijgt klop van Victoria Boys

tweede klasse Wouter van der Velden zet plezier om in doelpunten bij winnend SC Emmeloord

Op mentale veerkracht een wedstrijd winnen, het was niet wat menig voetbalvolger nog van SC Emmeloord zal hebben verwacht na de 7-0 en 1-6 nederlagen in de afgelopen weken. Tegen VENO is echter alles anders en dan vooral dankzij Wouter van der Velden.

18 april