LIVE | Heino breekt de ban, Alcides en Rohda Raalte stevenen af op nederlaag en WSV gaat koploper ruim verslaan

Programma Apeldoorn/Veluwe Toppers voor WHC en WSV, AMHC trekt het hockeysei­zoen weer in gang

Na twee ‘vakantieweken’, ook in de regionale sport, is er komend weekend weer een volledig programma, in ieder geval voor zover dat het amateurvoetbal betreft. Veel andere sporten hebben nog wel een rustig weekend.