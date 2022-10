LIVE | Heino heeft gelijkmaker te pakken, Rohda Raalte herpakt zich uitstekend en minimale voorsprong voor Voorwaarts

LiveblogHet duurde even, maar twee weken geleden was het eindelijk raak: Heino sleepte op bezoek bij Alcides de eerste driepunter in de wacht. De ploeg van Martijn de Vogel hoopt de zege in Meppel vanmiddag van een passend vervolg te voorzien én prima zaken te kunnen doen. Ook Rohda Raalte kan een behoorlijke stap zetten op de ranglijst. In de eerste klasse D aast Columbia tegen SDO op de eerste zege en krijgt Voorwaarts bezoek van RKHVV.