LIVE | Heino leidt in Meppel, Rohda Raalte boekt tweede zege op rij en Broekland en SV Raalte in evenwicht

tweede klasse Nieuwkomer Roy Kruse nu al smaakmaker bij FC Horst

Na de 4-0 winst van zaterdag staat FC Horst na drie wedstrijden fier bovenaan in de tweede klasse I. Een positie waar men bij de club maar wat trots op is en die mede te danken is aan nieuwkomer Roy Kruse die zaterdag in de wedstrijd tegen Owios nadrukkelijk zijn visitekaartje afgaf.

9 oktober