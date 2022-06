LIVE | Heino neemt afstand van Sarto, DAVO leidt in Deventer-derby en uitschakeling dreigt voor Robur

WSV is de kampioen van de lange adem: ‘We hebben het met zijn allen zo goed opgepakt’

WSV heeft op imponerende wijze het kampioenschap in de tweede klasse binnengesleept. Tegen Union moest er worden gewonnen en aan die opdracht werd ruimschoots voldaan. Het werd liefst 4-0. „Deze titel is het uitvloeisel van het beleid dat zo’n 2,5 jaar geleden is ingezet”, zei voorzitter Marcel Sligter.

