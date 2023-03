LIVE | Heino ontvangt Westlandia, Alcides naar Driehuis voor degradatiekraker en WSV krijgt koploper op bezoek

Alcides wacht nog altijd op de eerste overwinning na de winterstop. Je zou zeggen dat het uitduel met directe concurrent Rkvv Velsen het uitgelezen moment is om daar verandering in te brengen. Heino jaagt tegen Westlandia op eerherstel, in 1D staat de kraker tussen WSV en SC Bemmel op het programma en Dalfsen hoopt goede zaken te doen in de strijd om handhaving.