LIVE | Heino op voorsprong tegen Voorwaarts, Columbia en WWNA in de achtervolging en Groen Wit‘62 deelt volgende dreun uit aan Apeldoornse Boys

Brummen wil duidelijk­heid van Oeken: ‘Eigenlijk is Brummen te klein voor twee voetbal­clubs’

14 september Voor Brummen breken spannende tijden aan. De zondagderdeklasser hoort uiterlijk op 15 oktober van buurman Oeken of zij gezamenlijk de toekomst ingaan. Bij een negatief geluid van de zaterdagclub worden beide verenigingen gedwongen om weer op eigen benen te staan. ,,Onze club heeft behoefte aan duidelijkheid”, vertelde Brummen-voorzitter Paul Busser. ,,Als we weten welk standpunt Oeken inneemt, kunnen we beleid uitstippelen voor de toekomst.”