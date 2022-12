LIVE | Het gaat toch nog mis voor Berkum, Olde Veste leidt nog altijd tegen Ajax en HHC maakt indruk in Volendam

Programma Apeldoorn/Veluwe Een zaterdag vol ‘lunchwed­strij­den’ in het amateur­voet­bal

En zo kreeg het WK in Qatar toch ook zijn greep op het amateurvoetbal in Nederland. Omdat Oranje uitgerekend op zaterdagmiddag de achtste finale tegen VS speelt regende het deze week aanpassingen van het aanvangstijdstip. De meeste duels worden nu op zaterdag om 13.00 uur of 13.30 uur gespeeld.

2 december