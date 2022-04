LIVE | Het regent doelpunten in Apeldoorn: WSV, TKA en Victoria Boys maakten er gezamenlijk al dertien

overzicht zwolle Titel­strijd in hoofdklas­se extreem spannend na ketser van Genemuiden, WHC smeert d’Olde Veste eerste nederlaag aan

De spanning in de top van de hoofdklasse is alleen maar verder toegenomen. SC Genemuiden, de winnaar van zaterdag, leverde twee dagen later twee punten in tegen NSC (1-1). Omdat Urk beide duels wel won, tegen Noordscheschut (1-0) en rivaal RKAV Volendam (5-1), is de achterstand teruggelopen tot een punt. Alcides, zorgenkind in de zondag hoofdklasse, won op tweede paasdag het cruciale duel bij TAC'90: 1-2.

18 april